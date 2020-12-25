Контролировавший Молдавию олигарх стал гражданином Турции

Беглый олигарх, бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, контролировавший всю страну, стал гражданином Турции. Эту информацию подтвердил молдавский генпрокурор Александр Стояногло, передает «КП — Молдова».

По его словам, турецкое гражданство может повлиять на судьбу уголовного дела в отношении олигарха. «Мы рассматриваем разные аспекты привлечения и Плахотнюка, и [лидер партии "Шор" Илана] Шора к уголовной ответственности. То, что они в другой юрисдикции, не означает, что они не могут быть привлечены к ответственности», — заявил Стояногло.

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Ранее Генпрокуратура сообщила, что была извещена Анкарой о том, что Плахотнюк покинул турецкую территорию.

Плахотнюка называли самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Летом прошлого года его партия перестала быть правящей. После побега олигарха в Молдавии начали расследовать его деятельность. В ноябре 2019-го он был заочно арестован.

Бывший президент Игорь Додон утверждал, что Плахотнюк скрывается в США, которые через него могут влиять на молдавскую политику. При этом в июне 2020-го была опубликована запись переговоров Додона с беглым олигархом.