Контролировавший Молдавию олигарх попросил убежище на Украине

Бежавший из Молдавии олигарх и бывший председатель Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища на Украине. Об этом заявил мэр города Бельцы Ренато Усатый, передает ТАСС.

По его словам, желание Плахотнюка, которому приписывали контроль над Молдавией, связано с тем, что Украина не выдает людей России, где олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел. Усатый заявил, что запрос был сделан некоторое время назад, однако сейчас Плахотнюк не готов покинуть США, поскольку это может привести к отмене заявления о предоставлении убежища на американской территории.

Усатый утверждает, что беглый молдавской олигарх живет в особняке в Майами, который он пообещал выкупить у владельца-олигарха.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Плахотнюка приютили в США, чтобы с его помощью влиять на молдавскую политику. По его словам, бывший лидер ДПМ обещал оказать поддержку проевропейскому правительству Майи Санду и воспрепятствовать укреплению власти социалистов в республике.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавлял Демократическую партию Молдовы, которая в июне текущего года потеряла статус правящей. Новое правительство страны неоднократно подчеркивало, что очищение власти от влияния Плахотнюка — главное достижение последних лет. После побега олигарха из страны в Молдавии был запущен ряд расследований, касающихся его деятельности. 14 ноября он был заочно арестован.

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