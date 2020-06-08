Президент Молдавии обвинил друга Порошенко в попытке захватить власть в стране

Президент Молдавии Игорь Додон обвинил олигарха Владимира Плахотнюка, которого называют другом бывшего президента Украины Петра Порошенко, в попытке захватить власть в республике. Обращение он опубликовал в своем Facebook.

Додон заявил, что покинувший страну олигарх все еще пытается дестабилизировать политическую обстановку. Однако, по его словам, сейчас по уголовным делам против Плахотнюка есть значительное продвижение под руководством нового генпрокурора республики, и он надеется на привлечение олигарха к уголовной ответственности.

«Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы с целью свержения правительства и блокирования деятельности государственных учреждений», — написал Додон.

Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавлял Демократическую партию, которая в июне 2019 года потеряла статус правящей. Новое правительство страны неоднократно подчеркивало, что очищение власти от влияния Плахотнюка — главное достижение последних лет. После побега олигарха из страны в Молдавии был запущен ряд расследований, касающихся его деятельности.

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