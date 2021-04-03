В Молдавии бизнесмены отомстили депутату и вшестером изнасиловали его

Депутата парламента Молдавии из мести изнасиловали шесть бизнесменов, которые пострадали от его действий во время правления Демократической партии (ДПМ), когда председателем политической силы был олигарх Влад Плахотнюк. Об этом рассказал глава «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире телеканала TV8, видеозапись доступна на YouTube.

Он отказался сообщить подробности, в том числе имя депутата действующего парламента, но заверил, что эта информация соответствует действительности.

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«Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка. Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем все закончилось. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата при Плахотнюке, и изнасиловали его в прямом смысле этого слова», — рассказал Усатый.

Предоставить какие-либо другие подробности инцидента политик категорически отказался, заявив, что не желает «ввязываться в эту ситуацию».

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск Ренато Усатого. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами схемы ведомство называет беглого олигарха Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона, имеющих российские и молдавские паспорта. Бывший лидер ДПМ не так давно приобрел также турецкое гражданство.

5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Ранее ему предъявили обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Плахотнюку грозит пожизненное лишение свободы. В Молдавии Плахотнюка называли самым богатым и влиятельным человеком в стране. Летом 2019 года его партия перестала быть правящей. После побега олигарха в Молдавии начали расследовать его деятельность. В ноябре 2019-го он был заочно арестован.