Вынесен первый приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей

Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Об этом в четверг, 11 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Интерфакс».

Так, директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей в рамках дела известного в Молдавии политика и предпринимателя Владимира Плахотнюка. Банкирша признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Установлено, что с 2013-го по 2014-й годы она была активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и Плахотнюк. «Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод [денежных средств] из России», — уточнила представитель ведомства.

Летом 2020-го МВД России объявило в розыск молдавского политика и мэра города Бельцы Ренато Усатого. Ведомство заочно предъявило ему обвинение в совершении преступлений по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по подложным документам») Уголовного кодекса России.

Следствие считает политика участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей.