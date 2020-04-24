Усатого обвинили в выводе 500 миллиардов рублей из России

Министерство внутренних дел России заочно предъявило обвинение молдавскому политику и мэру города Бельцы Ренато Усатому по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей. Об этом «Ленту.ру» рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Усатого подозревают в совершении преступлений по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по подложным документам») Уголовного кодекса России.

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Следствие считает политика участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами схемы МВД России называет беглого олигарха Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, имеющих российские и молдавские паспорта.

По данным правоохранителей, они под предлогом продажи валюты перечисляли деньги со счетов подконтрольных фирм в российских банках на счета Moldindconbank, открытые, в том числе, в американском Bank of New York. Затем средства в рублях списывались со счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества.

5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Ранее Следственный департамент МВД России заочно предъявил олигарху обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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