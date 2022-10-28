Мужчина столкнул беременную жену со скалы на отдыхе и получил пожизненный срок

Жителя Турции приговорили к пожизненному сроку за убийство жены в отпуске ради страховки

Жителя Турции, подозреваемого в убийстве жены во время совместного отпуска в курортном городе Фетхие в 2018 году, приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник, 25 октября, суд вынес приговор 40-летнему Хакану Айсалу (Hakan Aysal), который столкнул супругу на седьмом месяце беременности со скалы ради получения страховки на отдыхе. Мужчина не признал своей вины и утверждал, что супруга упала сама.

Однако свидетели произошедшего сообщили, что турок специально выждал подходящего момента, а затем толкнул ее и позже вел себя «подозрительно спокойно», когда позвал на помощь. По решению суда, Айсалу вынесли приговор о пожизненном заключении сроком от 30 лет.

СМИ начали писать о деле Хакану Айсалу в феврале 2021 года. Тогда в распоряжении полиции появилась видеозапись, снятая очевидцем до гибели беременной жены подозреваемого. Как сообщили в правоохранительных органах, жизнь супруги была застрахована на 40 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей). Сразу после происшествия Айсал пытался получить эти деньги.