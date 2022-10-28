Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:15, 28 октября 2022Путешествия

Мужчина столкнул беременную жену со скалы на отдыхе и получил пожизненный срок

Жителя Турции приговорили к пожизненному сроку за убийство жены в отпуске ради страховки

Кадр: NewsFlash

Жителя Турции, подозреваемого в убийстве жены во время совместного отпуска в курортном городе Фетхие в 2018 году, приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник, 25 октября, суд вынес приговор 40-летнему Хакану Айсалу (Hakan Aysal), который столкнул супругу на седьмом месяце беременности со скалы ради получения страховки на отдыхе. Мужчина не признал своей вины и утверждал, что супруга упала сама.

Материалы по теме:
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала.Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
19 октября 2021
«Сошел с ума и хочет меня убить» Что скрывается за красивыми фото с отдыха и как отпуск на двоих может превратиться в ад
«Сошел с ума и хочет меня убить»Что скрывается за красивыми фото с отдыха и как отпуск на двоих может превратиться в ад
27 октября 2022

Однако свидетели произошедшего сообщили, что турок специально выждал подходящего момента, а затем толкнул ее и позже вел себя «подозрительно спокойно», когда позвал на помощь. По решению суда, Айсалу вынесли приговор о пожизненном заключении сроком от 30 лет.

СМИ начали писать о деле Хакану Айсалу в феврале 2021 года. Тогда в распоряжении полиции появилась видеозапись, снятая очевидцем до гибели беременной жены подозреваемого. Как сообщили в правоохранительных органах, жизнь супруги была застрахована на 40 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей). Сразу после происшествия Айсал пытался получить эти деньги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации
Захарян рассказал об интересе к нему «Барселоны»
Шойгу назвал число добровольцев в рамках мобилизации
В Болгарии убили звезду фильма «Любовь»
В ЦБ оценили новый вид ипотеки
Названо число проходящих подготовку на полигонах мобилизованных
Путин обратился к мобилизованным
Стилисты назвали лучшие стрижки на зиму
Раскрыт формат работы военкоматов после завершения частичной мобилизации
Мужчина столкнул беременную жену со скалы на отдыхе и получил пожизненный срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.