Подозреваемому в убийстве беременной жены туристу выдвинули новые обвинения

Стали известны новые подробности в деле о смерти беременной женщины, в убийстве которой подозревается ее супруг. Об этом пишет Mirror.

Как сообщается в судебных материалах, 40-летний Хакан Айсал (Hakan Aysal) гулял с женой Семру Айсал (Semra Aysal) в красивом горном районе неподалеку от турецкого города Фетхие. После того как женщина упала со скалистого обрыва, турист пошел искать помощи и обратился к проезжающему мимо водителю.

Саит Эртюрк (Sait Erturk), выступая как свидетель, заявил, что Айсал действительно остановил его машину на дороге и сообщил о смерти жены. «Он не вел себя как мужчина, жена которого только что упала со скалы», — обвинил туриста в безразличии Эртюрк.

Водитель отметил, что Айсал был удивительно спокоен и уравновешен. Эртюрк пытался подойти поближе к краю, чтобы лучше рассмотреть, куда упала женщина, но Айсал остался ждать приезда полиции в машине и никуда не пошел.

Ранее, в феврале, сообщалось, что житель Турции столкнул свою жену с обрыва ради страховых выплат, а сделанные им фотографии во время опасной прогулки были прикрытием, чтобы позже мужчина мог заявить о «несчастном случае».

Отмечалось, что после начала расследования другой турист нашел на своей камере запись события тех дней. На кадрах, сделанных за несколько минут до предполагаемого убийства, видно, что супруги спускаются со скалы к морю, держась за руки. Путешественник отметил странное поведение пары.