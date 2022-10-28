Угрожавшего директору школы российского подростка отправили в СИЗО

Под Волгоградом угрожавшего директору школы 16-летнего подростка арестовали до 16 ноября

Волжский городской суд арестовал 16-летнего подростка, угрожавшего ножом директору школы №6. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Он будет находиться в СИЗО до 16 ноября. При этом суд отклонил ходатайство обвиняемого и его адвокатов о помещении под домашний арест.

По версии следствия, 25 октября нетрезвый юноша, который находился под избранной ранее мерой пресечения в виде подписки о невыезде, ворвался в школу и начал угрожать директору, направив в ее сторону нож. Как уточнялось ранее, выпускник выломал входную дверь в школу, но его остановил сторож, в это время сотрудники нажали тревожную кнопку и вызвали директора. После беседы с руководителем учебного заведения подросток попытался скрыться, но на улице его задержали правоохранители.

Отмечается, что в здании школы проходили уроки, но учителя получили сообщение об инциденте и не выпускали учеников из кабинетов для безопасности. Мотивы подростка пока неизвестны.