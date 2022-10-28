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14:58, 28 октября 2022Бывший СССР

В ДНР рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Глава ДНР Пушилин рассказал, что ВСУ понесли большие потери на краснолиманском направлении

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери на краснолиманском направлении. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить о сложном направлении краснолиманском, то противник продолжает предпринимать попытки [продвижения]. Буквально накануне была попытка БТГ (батальонно-тактическая группа — прим. «Ленты.ру») противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен. У противника большие потери в живой силе», — заявил он.

Пушилин уточнил, что были ликвидированы три танка, четыре пикапа и четыре бронированные машины.

Ранее врио главы ДНР сообщил об успехах союзных сил почти по всей линии боевого соприкосновения в регионе. Как утверждает Пушилин, продвижение проходит примерно на 50-100 метров, освобождаются улицы и дома. Он отметил, что успехи имеются, в том числе, на авдеевском, артемовском, горловском и марьинском направлениях.

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Кристина Есикова
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