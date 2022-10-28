В ДНР рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Глава ДНР Пушилин рассказал, что ВСУ понесли большие потери на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери на краснолиманском направлении. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить о сложном направлении краснолиманском, то противник продолжает предпринимать попытки [продвижения]. Буквально накануне была попытка БТГ (батальонно-тактическая группа — прим. «Ленты.ру») противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен. У противника большие потери в живой силе», — заявил он.

Пушилин уточнил, что были ликвидированы три танка, четыре пикапа и четыре бронированные машины.

Ранее врио главы ДНР сообщил об успехах союзных сил почти по всей линии боевого соприкосновения в регионе. Как утверждает Пушилин, продвижение проходит примерно на 50-100 метров, освобождаются улицы и дома. Он отметил, что успехи имеются, в том числе, на авдеевском, артемовском, горловском и марьинском направлениях.