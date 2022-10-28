В ДНР заявили об успехах на линии соприкосновения

Врио главы ДНР Пушилин заявил об успехах почти по всей линии соприкосновения в республике

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об успехах союзных сил почти по всей линии боевого соприкосновения в регионе. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, успехи имеются, в частности, на авдеевском, артемовском, горловском и марьинском направлениях. «Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, занимаются лесопосадки, то есть противник оттуда выбивается», — пояснил Пушилин.

Ранее Пушилин сообщал об успешном штурме, проведенном Вооруженными силами России на марьинском направлении. Он также отметил, что на авдеевском направлении российская армия сумела уничтожить плацдарм Вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Жеребец, откуда украинские военные пытались взять под контроль трассу Кременная — Сватово.