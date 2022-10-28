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13:05, 28 октября 2022Экономика

Европейская компания получила рекордную прибыль благодаря энергокризису

Прибыль Equinor достигла рекордных 24,3 миллиарда долларов благодаря энергокризису

Фото: Alexander Pohl / Globallookpress.com

Операционная прибыль крупнейшей норвежской нефтегазовой компании Equinor достигла рекордных 24,3 миллиарда долларов в третьем квартале благодаря повышению цен на энергоресурсы, пишет ТАСС.

«Конфликт на Украине изменил энергетические рынки, сократил доступ к энергоресурсам и повысил цены на них. Роль Норвегии и Equinor как надежного поставщика энергии сейчас важнее, чем когда-либо», — заявил генеральный директор компании Андерс Опедаль. Он добавил, что полученные высокие доходы позволят Equinor нарастить инвестиции в зеленую энергетику. Норвегия — один из главных поставщиков энергоресурсов в Европу.

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Между тем чистая прибыль итальянской нефтегазовой корпорации Eni за девять месяцев взлетела в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,26 миллиарда евро. Выручка выросла в 2 раза и составила 100,987 миллиарда евро.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европа сумела заместить почти весь не поставленный из России газ, пусть и потратила на это существенные средства.

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Платон Щукин
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