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05:19, 28 октября 2022Бывший СССР

Боец из ЛНР рассказал о пытках на допросе в украинском плену

Освобожденный из плена боец ЛНР рассказал о пытках ножом на допросе в украинском плену

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал РИА Новости, как его его пытали на первом допросе.

Из его рассказа следует, что ему воткнули нож в ногу за то, что он замешкался с ответом на вопрос, какой номер был у его первой школы. При этом украинцев на самом деле не интересовали ответы, поскольку названный наобум номер удовлетворил их.
За следующий данный невовремя ответ ему обещали перерезать горло.

Чупра поведал, что палач раскачивал нож в ране, но из-за адреналина и страха он даже не почувствовал боль.

Ранее военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий также рассказал о пытках российских военных, попавших в плен на Украине. По его словам, силовики пытали россиян током, голодом, а также избивали молотком. «Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток. В общем, ребята оттуда выходили еще более поникшими, побитыми и изувеченными», — подчеркнул мужчина.

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Марина Совина
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