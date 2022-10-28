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02:13, 28 октября 2022Россия

Разведчик рассказал о пресекаемых попытках ВСУ зайти в ЛНР

Разведчик группировки "Отважные" рассказал о пресекаемых попытках ВСУ зайти в ЛНР

Фото: РИА Новости

Украинские силовики не смогут пройти незамеченными через линию обороны Луганской Народной Республики (ЛНР). В этом РИА Новости заверил разведчик группировки «Отважные», находящийся на краснолиманском направлении в Донбассе.

По его словам, в последние дни подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) чаще пытаются контратаковать позиции российских войск, выискивая слабые места в обороне. «Это все вскрывается на ранних подходах, весь его замысел сразу нам становится ясен и понятен. Принимаются все меры по уничтожению противника», — заявил боец.

27 октября врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что на восточном берегу реки Жеребец на краснолиманском направлении был уничтожен плацдарм ВСУ. При этом он отметил, что ситуация на этом направлении динамично меняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку прорыва у села Давыдов Брод в Херсонской области. В течение суток ВСУ пытались расширить плацдарм в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп. Части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии отразили все атаки и удержали позиции.

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Марина Совина
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