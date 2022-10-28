Красившую ногти в один цвет блогершу пригласили на свидание шесть раз
Блогерша Мелисса Мартино назвала цвет лака, каким она красила ногти, благодаря чему была приглашена на свидание шесть раз. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.
Пользовательница сети с никнеймом @melissevmartineau рассказала, что покрасила ногти в красный цвет. По ее словам, за последние две-три недели она получила огромное количество комплиментов в своей адрес и была приглашена на несколько свиданий. «Меня никогда не приглашали на столько свиданий и не делали столько комплиментов, как за последние две-три недели. Я не знаю, что это такое, но "теория красных ногтей" реальна», — сказала девушка, демонстрируя свой маникюр.
Подписчицы Мартино также рассказали в комментариях под видео, что данный оттенок лака повлиял на их личную жизнь. «Я получаю больше всего комплиментов всякий раз, когда крашу ногти в красный цвет», «"Теория красных ногтей" работает, и теперь у меня есть парень», — высказывались они.
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