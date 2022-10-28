Красившую ногти в один цвет блогершу пригласили на свидание шесть раз

Блогерша Мартино красила ногти в красный цвет и была приглашена на свидание шесть раз

Блогерша Мелисса Мартино назвала цвет лака, каким она красила ногти, благодаря чему была приглашена на свидание шесть раз. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @melissevmartineau рассказала, что покрасила ногти в красный цвет. По ее словам, за последние две-три недели она получила огромное количество комплиментов в своей адрес и была приглашена на несколько свиданий. «Меня никогда не приглашали на столько свиданий и не делали столько комплиментов, как за последние две-три недели. Я не знаю, что это такое, но "теория красных ногтей" реальна», — сказала девушка, демонстрируя свой маникюр.

Подписчицы Мартино также рассказали в комментариях под видео, что данный оттенок лака повлиял на их личную жизнь. «Я получаю больше всего комплиментов всякий раз, когда крашу ногти в красный цвет», «"Теория красных ногтей" работает, и теперь у меня есть парень», — высказывались они.

В июле стилистка Ханна Чан раскрыла удешевляющие женский образ цвета. По словам эксперта, испортить внешний вид могут предметы гардероба ярких оттенков, поскольку их трудно правильно сочетать с другими вещами, и не каждая покупательница сможет составить из них элегантный наряд.