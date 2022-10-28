Трое детей отравились угарным газом в российском регионе

В Нижнем Новгороде годовалый ребенок и еще двое детей отравились угарным газом

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода трое детей отравились угарным газом в квартире. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, пострадали годовалый ребенок и дети четырех и шести лет. Их госпитализировали с тяжелым отравлением в детскую клиническую больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Предварительно, причиной отравления несовершеннолетних стала утечка газа у соседей и сломанная в их квартире вытяжка.

Ранее в Орловской области четыре человека насмерть отравились угарным газом. Тела двух женщин и двух мужчин с признаками отравления угарным газом нашли 10 октября в одной из квартир жилого дома в поселке Зареченский.