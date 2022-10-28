Минобороны объявило об уничтожении 180 солдат при ударах по резервам ВСУ

Представитель МО Конашенков заявил об уничтожении 180 солдат при ударах по резервам ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили до 180 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении. Об этом во время брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, удары наносились по резервам украинской армии.

«В течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения», — заявил он.

Также, по словам Конашенкова, российские военные уничтожили несколько единиц техники ВСУ — восемь бронемашин и шесть автомобилей. По уточненным данным оборонного ведомства, с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 6130 танков и 6823 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях.