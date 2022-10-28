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13:47, 28 октября 2022Россия

Минобороны объявило об уничтожении 180 солдат при ударах по резервам ВСУ

Представитель МО Конашенков заявил об уничтожении 180 солдат при ударах по резервам ВСУ

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Вооруженные силы России уничтожили до 180 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении. Об этом во время брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, удары наносились по резервам украинской армии.

«В течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения», — заявил он.

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Также, по словам Конашенкова, российские военные уничтожили несколько единиц техники ВСУ — восемь бронемашин и шесть автомобилей. По уточненным данным оборонного ведомства, с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 6130 танков и 6823 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях.

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Валерий Розенберг
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