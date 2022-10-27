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14:58, 27 октября 2022Россия

Российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях

Минобороны: российские военные отразили наступления ВСУ на трех направлениях

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российские военные отразили наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, на купянском направлении украинские военнослужащие атаковали позиции российских подразделений в направлении Николаевки и Орлянки. Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили до 60 бойцов ВСУ, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

На краснолиманском направлении украинская сторона пыталась наступать в направлении Червонопоповки, однако российские войска ее остановили. Уничтожены свыше 120 военных, три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа, уточнили в Минобороны.

На николаево-криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских военных в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской. В результате уничтожены свыше 60 солдат ВСУ, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей, заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинское оборонное предприятие в районе города Павлоград Днепропетровской области. Оно производило для ВСУ твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и порох.

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Сергей Истомин
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