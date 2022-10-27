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13:59, 27 октября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении украинского оборонного предприятия

Минобороны заявило об уничтожении украинского предприятия по производству топлива и пороха
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Логунов / Коммерсантъ

Российские военные уничтожили украинское оборонное предприятие. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что предприятие производило для Вооруженных сил Украины (ВСУ) твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и порох. Оно находилось в районе города Павлоград Днепропетровской области.

В министерстве также сообщили о сбитом украинском вертолете Ми-8 в Запорожской области в районе населенного пункта Новотроицкое.

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22 октября Минобороны доложило о поражении цеха завода «Коммунар» в Харькове. Помимо этого, были уничтожены производимые там головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

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Анастасия Шейкина
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