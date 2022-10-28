Росгвардия ликвидировала 200 военнослужащих ВСУ за десять дней

Росгвардейцы ликвидировали около 200 украинских военных и уничтожили боевую технику ВСУ

Росгвардейцы обнаружили и ликвидировали 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, авиация Росгвардии совершила 58 полетов на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) за десять дней и нашла командный пункт, склад боеприпасов, автомобильную и бронетехнику, реактивную систему залпового огня, укрытия и места скопления украинских военных.

Бойцы передали координаты коллегам, и артиллеристы Росгвардии совместно с артиллерией Вооруженных сил России выполнили 50 огневых задач, уничтожив 22 скопления живой силы, 24 автомобиля, пять взводных опорных пунктов, пять скоплений вооружения и военной техники, пункт управления, гаубицу Д-30, наблюдательную вышку с радиолокационной станцией, реактивную систему залпового огня, девять минометов, артиллерийский взвод и четыре бронеавтомобиля ВСУ.

Ранее стало известно, что в Херсоне Росгвардия взяла под охрану вышку телерадиовещания и центр областного ТВ.