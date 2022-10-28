Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:33, 28 октября 2022Силовые структуры

Росгвардия ликвидировала 200 военнослужащих ВСУ за десять дней

Росгвардейцы ликвидировали около 200 украинских военных и уничтожили боевую технику ВСУ

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Росгвардейцы обнаружили и ликвидировали 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, авиация Росгвардии совершила 58 полетов на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) за десять дней и нашла командный пункт, склад боеприпасов, автомобильную и бронетехнику, реактивную систему залпового огня, укрытия и места скопления украинских военных.

Бойцы передали координаты коллегам, и артиллеристы Росгвардии совместно с артиллерией Вооруженных сил России выполнили 50 огневых задач, уничтожив 22 скопления живой силы, 24 автомобиля, пять взводных опорных пунктов, пять скоплений вооружения и военной техники, пункт управления, гаубицу Д-30, наблюдательную вышку с радиолокационной станцией, реактивную систему залпового огня, девять минометов, артиллерийский взвод и четыре бронеавтомобиля ВСУ.

Ранее стало известно, что в Херсоне Росгвардия взяла под охрану вышку телерадиовещания и центр областного ТВ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву вещи
В Турции назвали сроки строительства завода Baykar на Украине
В квартире российского шоумена прошли обыски по делу об убийстве девушки
В Белоруссии пограничники помогли беженцам из Польши
Муж Пелоси подвергся нападению
В России отреагировали на желание Польши возместить военные потери при СССР
В Госдуму внесли новый законопроект о легализации майнинга
Названа оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю
В «Ленкоме» отреагировали на предложение отправить артистов театра в агитбригады
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.