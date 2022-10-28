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09:29, 28 октября 2022Силовые структуры

Учителя информатики заподозрили в домогательстве 14-летней школьницы

В Москве проверяют информацию о домогательствах учителя информатики 14-летней школьницы

Фото: Christian Ender / Globallookpress.com

Российского учителя информатики в одной из московских школ заподозрили в педофилии. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации о том, что педагог домогался 14-летней школьницы. По словам потерпевшей, 38-летний подозреваемый остался с подростком один в кабинете и начал трогать ее за ягодицы.

24 июня сообщалось, что в Омске педагога арестовали на два месяца за домогательства 10-летней ученицы.

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Владимир Седов
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