Учителя информатики заподозрили в домогательстве 14-летней школьницы

В Москве проверяют информацию о домогательствах учителя информатики 14-летней школьницы

Российского учителя информатики в одной из московских школ заподозрили в педофилии. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации о том, что педагог домогался 14-летней школьницы. По словам потерпевшей, 38-летний подозреваемый остался с подростком один в кабинете и начал трогать ее за ягодицы.

24 июня сообщалось, что в Омске педагога арестовали на два месяца за домогательства 10-летней ученицы.