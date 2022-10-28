Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:48, 28 октября 2022Забота о себе

Кардиолог предупредила некоторых людей о риске остановки сердца во время секса

Врач Народовская: мужчины старше 60 с заболеваниями сердца рискуют умереть во время секса

Фото: Unsplash

Во время секса рискуют умереть в основном мужчины старше 60 лет с заболеваниями сердца, рассказала врач-кардиолог Ольга Народовская. Об остановке сердца во время полового акта она предупредила некоторых людей в беседе с «Москвой 24».

При этом, отметила она, вероятность умереть во время секса крайне мала. Она привела в пример исследование, показавшее, что среди причин внезапных смертей остановка сердца во время интима составляет около 0,7 процента. «В группе риска в основном мужчины 60+ с заболеваниями сердца, в основном это ишемическая болезнь сердца. Этим людям критически важно наблюдаться у кардиолога», — сказала Народовская, добавив, что молодым людям без органических поражений сердца такая опасность не грозит.

Кроме того, добавила врач, препараты для повышения потенции противопоказаны тем, кто принимает лекарства из группы нитратов. «Это довольно часто назначаемые лекарства при заболеваниях сердца. Потому что силденафил способен усилить гипотензивный эффект от нитратов — человек просто может упасть в обморок от низкого давления», — указала она. Также она призвала ни в коем случае не превышать дозировку.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Ранее профессор и главный врач медицинского холдинга имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала, как распознать первые признаки инсульта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В США обвинили Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии
Разработан способ борьбы с ночными кошмарами
IT-специалистам захотели изменить условия льготной ипотеки
Директора парка львов «Тайган» освободили из-под стражи под подписку о невыезде
Стали известны подробности о нападении на мужа Пелоси
Девушка заказала на Asos разные брюки одного размера и рассмеялась при примерке
Удочеренная женщина воссоединилась с биологическим отцом спустя десятилетия
Цена на газ в Европе выросла
Кардиолог предупредила некоторых людей о риске остановки сердца во время секса
Раскрыты симптомы детского инсульта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.