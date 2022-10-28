Кардиолог предупредила некоторых людей о риске остановки сердца во время секса

Врач Народовская: мужчины старше 60 с заболеваниями сердца рискуют умереть во время секса

Во время секса рискуют умереть в основном мужчины старше 60 лет с заболеваниями сердца, рассказала врач-кардиолог Ольга Народовская. Об остановке сердца во время полового акта она предупредила некоторых людей в беседе с «Москвой 24».

При этом, отметила она, вероятность умереть во время секса крайне мала. Она привела в пример исследование, показавшее, что среди причин внезапных смертей остановка сердца во время интима составляет около 0,7 процента. «В группе риска в основном мужчины 60+ с заболеваниями сердца, в основном это ишемическая болезнь сердца. Этим людям критически важно наблюдаться у кардиолога», — сказала Народовская, добавив, что молодым людям без органических поражений сердца такая опасность не грозит.

Кроме того, добавила врач, препараты для повышения потенции противопоказаны тем, кто принимает лекарства из группы нитратов. «Это довольно часто назначаемые лекарства при заболеваниях сердца. Потому что силденафил способен усилить гипотензивный эффект от нитратов — человек просто может упасть в обморок от низкого давления», — указала она. Также она призвала ни в коем случае не превышать дозировку.

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