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20:57, 28 октября 2022Силовые структуры

Россиянин пригласил девушку на ночное собеседование и изнасиловал ее

Житель Саратова получил 6 лет колонии за изнасилование девушки на ночном собеседовании

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Саратове суд приговорил к шести годам колонии строгого режима местного жителя за изнасилование девушки, которую он пригласил в съемную квартиру на ночное собеседование. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

41-летнего саратовца признали виновным по части 2 статьи 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством») и части 2 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством») УК РФ.

Следствие и суд установили, что 23 января мужчина пригласил соискательницу на должность SMM-менеджера в съемную квартиру якобы на собеседование. Там он изнасиловал девушку и угрожал убить. Потерпевшей спустя некоторое время удалось сбежать, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

26 октября сообщалось, что жители Москвы напоили и изнасиловали свою коллегу-стажера в центре города.

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Илона Палей
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