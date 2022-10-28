Президент Южной Кореи опроверг поставки летального оружия Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что республика никогда не поставляла летальное оружие на Украину. Его слова приводит агентство Yonhap.
«Мы поставляли гуманитарную и мирную помощь на Украину, но не летальное вооружение», — подчеркнул южнокорейский лидер, добавив, что «в любом случае, это вопрос суверенитета» страны. Юн Сок Ёль также отметил, что Сеул стремится поддерживать дружественные отношения со всеми государствами, в том числе с Россией.
По данным агентства, после начала российской специальной военной операции, Южная Корея отправила Украине пуленепробиваемые жилеты, каски, а также другие военные и медицинские принадлежности.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил о негативных последствиях решения Южной Кореи поставлять оружие Киеву. По его словам, поставка оружия и боеприпасов Южной Кореей на Украину будет разрушать отношения республики с Россией. Президент также задался вопросом о потенциальной реакции Южной Кореи, если бы Россия решила поставлять вооружения в КНДР.