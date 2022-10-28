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06:00, 28 октября 2022Мир

Президент Южной Кореи опроверг поставки летального оружия Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль: Сеул поставлял Киеву гуманитарную и мирную помощь
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль. Фото: Jeon Heon-Kyun / Pool / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что республика никогда не поставляла летальное оружие на Украину. Его слова приводит агентство Yonhap.

«Мы поставляли гуманитарную и мирную помощь на Украину, но не летальное вооружение», — подчеркнул южнокорейский лидер, добавив, что «в любом случае, это вопрос суверенитета» страны. Юн Сок Ёль также отметил, что Сеул стремится поддерживать дружественные отношения со всеми государствами, в том числе с Россией.

По данным агентства, после начала российской специальной военной операции, Южная Корея отправила Украине пуленепробиваемые жилеты, каски, а также другие военные и медицинские принадлежности.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о негативных последствиях решения Южной Кореи поставлять оружие Киеву. По его словам, поставка оружия и боеприпасов Южной Кореей на Украину будет разрушать отношения республики с Россией. Президент также задался вопросом о потенциальной реакции Южной Кореи, если бы Россия решила поставлять вооружения в КНДР.

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Марина Совина
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