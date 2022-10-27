Путин отреагировал на поставки вооружений Южной Кореей на Украину
Президент России Владимир Путин прокомментировал намерение Южной Кореи поставлять вооружения Киеву. Его слова приводит РИА Новости.
Российский лидер предупредил о негативных последствиях такого решения. По его словам, поставка оружия и боеприпасов Южной Кореей на Украину будет разрушать отношения республики с Россией. Президент также задался вопросом о потенциальной реакции Южной Кореи, если бы Россия решила поставлять вооружения в КНДР. «А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание», — заявил Путин.
Ранее Южная Корея отказалась признавать результаты прошедших референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. МИД республики подчеркнул необходимость уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.
В августе министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин отметил, что надеется на скорую нормализацию отношений с Россией. Он подчеркнул, что конфликт на Украине негативно влияет на российско-южнокорейские отношения.