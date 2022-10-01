Южная Корея заявила о непризнании вхождения в состав России четырех регионов

МИД Южной Кореи заявил, что Сеул не признает результаты референдумов в ДНР и ЛНР

Сеул не признает референдумы, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Херсонской и Запорожской областях, а также вхождение этих четырех регионов в состав России. Об этом заявил МИД Южной Кореи.

«Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Франции заявил, что Париж никогда не признает вступление четырех регионов в состав России и поддержит принятие новых антироссийских санкций Евросоюза. «Это заявление является серьезным и неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также Устава Организации Объединенных Наций», — сообщило французское ведомство.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.