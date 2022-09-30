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Во Франции отреагировали на присоединение новых регионов к России

МИД Франции: Париж никогда не признает вхождение четырех регионов в состав России

Фото: Regis Duvignau / Reuters

МИД Франции отреагировал на присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

На набережной Кэ д'Орсе подчеркнули, что Франция никогда не признает вступление четырех регионов в состав России и поддержит принятие новых антироссийских санкций Евросоюза. «Это заявление является серьезным и неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также Устава Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Франции отметили, что итоги референдумов не повлияют на полную приверженность Парижа и его партнеров в вопросе поддержки Украины.

Ранее президент Грузии Зурабишвили назвала аннексией присоединение новых регионов к России.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.

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Ксения Назарова
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