Россиянин зарезал младшего брата в ходе ссоры и попал под следствие

На Алтае 41-летний мужчина зарезал младшего брата во время пьяной ссоры

На Алтае завершено расследование дела в отношении 41-летнего местного жителя об убийстве 38-летнего родственника во время ссоры. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 16 мая в селе Бельтир в доме на улице Диятова фигурант выпивал с младшим братом. Там они поссорились, тогда пьяный россиянин схватил нож и зарезал оппонента, нанеся удары в грудь, бедро и предплечье.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Мужчина находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что на Алтае 48-летнего местного жителя осудят за убийство старшего брата 20 ударами ножа.