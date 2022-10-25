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08:54, 25 октября 2022Силовые структуры

Зарезавший старшего брата россиянин предстанет перед судом

На Алтае 48-летнего местного жителя осудят за убийство старшего брата 20 ударами ножа

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Алтайском крае 48-летний местный житель предстанет перед судом за убийство старшего брата. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Чеснокова.

По данным следствия, вечером 15 апреля в городе Рубцовске братья помогали матери собрать вещи перед переездом в другой дом. В процессе они постоянно ссорились. Позже, оставшись в квартире одни, они начали употреблять спиртное. На почве ранее возникшей неприязни младший из мужчин 20 раз ударил ножом 51-летнего брата. От полученных ранений тот скончался на месте.

Во время расследования обвиняемый частично признал вину и сказал, что пошел на убийство, так как защищался. Однако следователи опровергли эту версии и доказали, что мужчина умышленно зарезал родственника.

12 августа сообщалось, что в Архангельской области сумевший простить обиду россиянин рассказал о попытке брата убить его.

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Елизавета Новикова
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