Не сумевший простить обиду россиянин рассказал о попытке брата убить его

В Онеге россиянин сообщил следователям о попытки брата зарезать его в 2008 году

В Архангельской области на 40-летнего жителя Онеги завели дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ за попытку зарезать брата 14 лет назад. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 апреля 2008 года у братьев произошла ссора из-за того, что жертва преступления предъявляла претензии из-за набросанных кое-как во дворе дома стройматериалов, кроме того, мужчине не нравилось, что брат постоянно пил. Недовольный претензиями обвиняемый напал на брата и нанес ему несколько ножевых ранений. Мужчина выжил лишь благодаря активному сопротивлению и быстро оказанной медпомощи. Он объяснили причину заявления о привлечении брата к уголовной ответственности спустя 14 лет невозможностью простить нанесенную обиду.

«Подозреваемый признал свою вину частично и заявил, что брата убивать не хотел, а пытался лишь успокоить. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы», — сообщили в СКР.

Ранее 12 августа сообщалось, что в Приморском крае арестовали россиянина, убившего гостя за оскорбление сожительницы