Московская пенсионерка украла миллион рублей у 96-летней подруги

Полиция в Москве задержала пенсионерку из-за кражи миллиона рублей у 96-летней подруги

В Москве сотрудники полиции задержали 70-летнюю пенсионерку, которая украла у своей 96-летней знакомой миллион рублей. Похищенные деньги нашли в доме злоумышленницы. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

70-летняя москвичка призналась, что по просьбе своей пожилой приятельницы сопроводила ее в банк и обратно, запомнила, куда та положила снятые со счета деньги и незаметно их забрала. 96-летняя пенсионерка обратилась в полицию, когда заметила пропажу. Преступление удалось быстро раскрыть — приятельница стала первой подозреваемой, при обыске в ее доме нашли украденные деньги. Их вернут хозяйке.

В отношении 70-летней москвички возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 «Кража» УК РФ и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево работник украл 1,5 миллиона рублей у настоятельницы монастыря.