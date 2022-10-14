Россиянина задержали за кражу денег из женского монастыря

В Орехово-Зуево работник украл 1,5 миллиона рублей у настоятельницы монастыря

В Московской области задержали 24-летнего россиянина, подозреваемого в краже из женского монастыря. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, в правоохранительные органы обратилась настоятельница духовного учреждения Орехово-Зуевского района. Она рассказала, что неизвестный украл полтора миллиона рублей, предназначавшихся на ремонт церкви. Деньги хранились в комоде кельи настоятельницы. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Подозреваемым оказался работник храма, который знал, где именно настоятельница хранит деньги. Мужчина сделал дубликат ключа и ночью похитил сбережения.

17 августа сообщалось, что в Севастополе правоохранители задержали двоих мужчин за кражу драгоценностей из Свято-Никольского храма.