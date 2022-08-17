Полиция задержала двух воров за миллионную кражу украшений из российского храма

В Севастополе воры украли драгоценности на 1,1 миллиона рублей из Свято-Никольского храма

В Севастополе правоохранители задержали двоих мужчин за кражу драгоценностей из Свято-Никольского храма. Об этом в среду, 17 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ночью 15 августа воры проникли в храм, разбив окно, и похитили 50 колец, более десяти цепочек, девять пар сережек и 52 нательных крестика. Они забрали золотые украшения на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Также фигуранты разбили стекло у нескольких икон.

Полицейским удалось установить личности мужчин по записям с камер видеонаблюдения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Новгородской области суд приговорил к семи годам колонии строгого режима россиянина, который украл ценности из Валдайского Иверского монастыря в 2020 году.