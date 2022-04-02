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Россиянина приговорили к сроку за кражу из монастыря подаренной Путиным иконы

Суд назначил 7 лет колонии россиянину, укравшему из монастыря подаренную Путиным икону

Фото: Shutterstock

В Новгородской области суд приговорил к семи годам колонии строгого режима россиянину, который украл ценности из Валдайского Иверского монастыря в 2020 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что в ночь на 1 сентября двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию монастыря. Разбив окно, они забрались в храм и украли напрестольный крест, золотые изделия и икону Божией Матери. Оказалось, что ее в 2001 году подарил монастырю президент России Владимир Путин.

Общая стоимость похищенного имущества составила около пяти миллионов рублей. Вскоре воров задержали сотрудники ФСБ. В ходе обысков в гараже одного из мужчин нашли напрестольный крест и икону.

Похищенные ценности вернули монастырю. Рассмотрение уголовного дела в отношении второго участника преступления продолжается.

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Мария Рубникович
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