Экс-офицер ЦРУ Джиральди: цель стратегии обороны США заключается в создании впечатления

Экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди назвал целью опубликованной стратегии национальной обороны государства попытку впечатлить общественность перед промежуточными выборами в конгресс. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что стратегия не является достаточно серьезной и представляет собой преимущественно пропаганду. «Полагаю, что большая часть использованного языка является государственной медиаречью, настроенной на обращение к конкретным целевым группам в Соединенных Штатах и Европе», — сказал Джиральди.

Кроме того, он обратил внимание на указанную в документе позицию по отношению к России. «Кремль описан как "непосредственная и устойчивая угроза международному миру и стабильности"», — указал бывший офицер ЦРУ. Стратегия постоянно подчеркивает необходимость противостоять России, которая упоминается в тексте 71 раз.

Он также прокомментировал позицию Соединенных Штатов по Китаю, предположив неготовность Вашингтона объявить Пекин «врагом». Европа, по мнению Джиральди, начинает все больше беспокоиться о возможных последствиях напряженности в отношениях США и Китая, в частности, возникновения риска торговой войны в случае ответных мер со стороны КНР. Он задался вопросом о целесообразности превращения Пекина во врага при наличии множества внутренних проблем у Соединенных Штатов.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что стратегия национальной обороны США рассматривает Россию как острую угрозу. Однако Москва не способна систематично являться угрозой для Вашингтона на протяжении длительного времени, добавил он.