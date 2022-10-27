Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 27 октября 2022Мир

США назвали Россию острой угрозой в стратегии обороны

Глава Пентагона Остин заявил, что стратегия обороны США описывает Россию как острую угрозу

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти США назвали Россию острой угрозой в стратегии национальной обороны. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин, его слова передает РИА Новости.

«Стратегия национальной обороны описывает Россию как острую угрозу. Мы используем слово "острую" аккуратно», — пояснил глава Пентагона. При этом он уточнил, что, в отличие от Китая, Москва не может систематично представлять вызов для Вашингтона в течение долгого срока.

Согласно стратегии, американская сторона назвала Пекин главным стратегическим конкурентом США на предстоящие десятилетия. «Китай — единственный соперник, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого», — высказался Остин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что резкие высказывания наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана говорят о том, что он человек молодой, его надо уважать. Политик также призвал США не хамить ему в ответ и подчеркнул, что надо уважать людей.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о потерях Украины в ходе СВО
Путин порассуждал о потере доверия после обнародования разговора с Макроном
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Москвичам рекомендовали дату смены летней резины на зимнюю
Безработный россиянин избил свою мать второй раз за полгода
Путин отчасти согласился назвать СВО гражданской войной
Найдена неожиданная польза глобального энергетического кризиса
Россияне проявили рекордный интерес к аренде жилья в одном зарубежном городе
Путин поделился анекдотом про санкции против России
Россиянам рассказали о контроле при непогашенной судимости в случае мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.