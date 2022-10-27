США назвали Россию острой угрозой в стратегии обороны

Глава Пентагона Остин заявил, что стратегия обороны США описывает Россию как острую угрозу

Власти США назвали Россию острой угрозой в стратегии национальной обороны. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин, его слова передает РИА Новости.

«Стратегия национальной обороны описывает Россию как острую угрозу. Мы используем слово "острую" аккуратно», — пояснил глава Пентагона. При этом он уточнил, что, в отличие от Китая, Москва не может систематично представлять вызов для Вашингтона в течение долгого срока.

Согласно стратегии, американская сторона назвала Пекин главным стратегическим конкурентом США на предстоящие десятилетия. «Китай — единственный соперник, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого», — высказался Остин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что резкие высказывания наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана говорят о том, что он человек молодой, его надо уважать. Политик также призвал США не хамить ему в ответ и подчеркнул, что надо уважать людей.