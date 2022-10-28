Новый премьер Британии оказался богаче короля

Новый премьер Британии Риши Сунак оказался богаче короля Карла III

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался богаче короля Карла III. Как сообщает CNBC, состояние главы правительства и его жены Акшаты Мурти оценивается в 730 миллионов фунтов стерлингов (844 миллиона долларов).

Для сравнения, личное состояние короля в разы меньше — 370 миллионов фунтов. Сунак, который сменил Лиз Трасс на посту лидера правящей Консервативной партии Великобритании, ранее работал инвестиционным банкиром Goldman Sachs, а затем менеджером хедж-фонда, а восемь лет назад стал политиком.

Но своим огромным состоянием он обязан жене Акшате Мурти, наследнице основателя индийской ИТ-компании Infosys. Самой Мурти принадлежит 0,93 процента акций Infosys, рыночная капитализация компании в настоящее время составляет около 75 миллиардов долларов. Еще пара владеет минимум четырьмя объектами недвижимости стоимостью около 18,3 миллиона фунтов стерлингов, включая квартиру в Калифорнии.

Король Великобритании Карл III подтвердил вступление Риши Сунака на должность премьер-министра страны 25 октября. Сунак стал самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять эту должность.