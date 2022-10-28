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16:46, 28 октября 2022Культура

Квентин Тарантино ответил на обвинения Канье Уэста в плагиате

Тарантино заявил, что идея фильма «Джанго освобожденный» появилась до встречи с Уэстом

Фото: Jonas Walzberg /dpa / Globallookpress.com

Режиссер Квентин Тарантино ответил на обвинения музыканта Канье Уэста в плагиате идеи фильма «Джанго освобожденный». Интервью с Тарантино было опубликовано на YouTube-канале Джимми Киммела.

Кинематографист заявил, что идея картины появилась у него задолго до первой встречи с рэпером. Они познакомились, когда Уэст хотел сделать полнометражную ленту в честь выхода своего альбома The College Dropout — она должна была состоять из роликов отдельных именитых режиссеров.

По словам Тарантино, в одном из таких видео Уэст должен был появиться в роли раба. «Это была веселая идея. Она должна была быть ироничной. Звучало реально круто», — заявил режиссер. При этом он подчеркнул, что это не имеет отношения к его фильму.

Ранее Уэст обвинил Тарантино в краже идеи фильма «Джанго освобожденный». По словам исполнителя, в 2005 году он предложил Тарантино и актеру Джейми Фоксу снять проект со схожим сюжетом в качестве клипа на его трек Gold Digger. Режиссер никак не отреагировал на эту идею, а в 2012 году, как заявил Уэст, Тарантино превратил это в фильм, сняв полнометражную картину «Джанго освобожденный» с Фоксом в главной роли.

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Марина Погосян
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