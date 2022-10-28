Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:49, 28 октября 2022Бывший СССР

В Киеве посетовали на невысокие темпы продвижения ВСУ в ЛНР

Киевский глава Луганской администрации Гайдай заявил о медленных темпах продвижения ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются в Луганской народной республике (ЛНР) не так быстро, как хотелось бы. На невысокие темпы посетовал назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает РИА Новости.

«Не так быстро, как хотелось бы, но мы и понимали, что не будет такого быстрого продвижения на Луганщине», — пожаловался он. Гайдай также сообщил, что российская армия успела подвести резервы, а ВСУ между тем мешает погода.

28 октября Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ остановили наступление двух тактических групп ВСУ на краснолиманском направлении в ЛНР. Были уничтожены более 50 украинских бойцов, два танка, два автомобиля и три бронемашины.

Ранее разведчик группировки «Отважные», находящийся на краснолиманском направлении заявил, что украинские силовики не смогут пройти незамеченными через линию обороны ЛНР. По его словам, в последние дни подразделения ВСУ чаще пытаются контратаковать позиции российских войск, однако это все вскрывается на ранних подходах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Канада внесла в санкционные списки «Лукойл» и «Согаз»
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии гарантий создания зоны безопасности у ЗАЭС
В России допустили возобновление мобилизации
Канада вновь выделит деньги Украине
«Портящий все лицо» нос блогерши стал предметом шуток в сети
Бухгалтеры российского детсада похитили шесть миллионов рублей
Президент «Адана Демирспор» высказался о возможном уходе Дзюбы
Брат Билли Айлиш получил несколько переломов после падения с велосипеда
Диетолог Гинзбург назвал условия излечения сахарного диабета второго типа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.