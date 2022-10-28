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13:40, 28 октября 2022Мир

Франция и Великобритания решили бороться с торговцами людьми

Премьер Британии Сунак призвал главу Франции Макрона закрыть Ла-Манш для торговцев людьми

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Франция и Великобритания решили бороться с торговцами людьми, переправляющимися через Ла-Манш. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Reuters.

Сунак призвал его французского коллегу закрыть пролив для нелегальных переправ. По его словам, этот маршрут следует сделать абсолютно нежизнеспособным для торговцев людьми.

«[Необходимо] предотвратить смертельно опасные путешествия через Ла-Манш, которые выгодны организованным преступникам», — сказал глава Великобритании, также пообещав углубить партнерство между странами.

Ранее Лондон решил пересмотреть политику в отношении нелегальных мигрантов. Глава МВД Британии Суэлла Браверман внесла законопроект, в рамках которого предполагается запретить нелегалам получать статус беженца и находиться на территории страны.

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Виктория Кондратьева
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