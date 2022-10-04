Британия пересмотрит политику в отношении беженцев-нелегалов

Times: Британия запретит получать статус беженца незаконно прибывшим в страну мигрантам

Британия намерена пересмотреть миграционную политику и хочет запретить мигрантам, незаконно прибывшим в страну, получать статус беженца и находиться на ее территории. Об изменениях в политике Лондона сообщает британская газета Times.

Автором новой инициативы стала глава МВД Британии Суэлла Браверман. Текст законопроекта будет представлен 4 октября на съезде Консервативной партии. Согласно его положениям, Лондон намерен установить более тесную кооперацию с Францией в отношении перехвата лодок с мигрантами-нелегалами (их общее число составило 13,5 тысячи человек лишь за август 2022 года) и борьбы с ОПГ, которые используют Ла-Манш для своей логистики.

По словам источников газеты, для выполнения нового законопроекта Британия может объявить о выходе из Конвенции ООН о статусе беженцев, который дает беженцам законные основания для предоставления нелегалам легитимного статуса. Отмечается, что с января по июнь 2022 года этой лазейкой уже воспользовались 800 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Британию через Ла-Манш за несколько месяцев 2022 года проникло рекордное число нелегальных мигрантов — 28 561 человек, что превысило показатель за весь 2021 год. При этом в прошлом году в Великобританию прибыли около 28 530 человек. Число прибывших нелегалов практически вдвое превышает показатели за тот же период 2021 года.