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В Британию через Ла-Манш проникло рекордное число мигрантов

The Guardian: в Британию через Ла-Манш с начала 2022-го проникло рекордное число мигрантов

Фото: Edward Crawford / Globallookpress.com

В Британию через Ла-Манш за несколько месяцев 2022 года проникло рекордное число нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Guardian.

По данным на 12 сентября, количество лиц, незаконно пересекших пролив, составило 28 561, что превысило показатель за весь 2021 год. При этом в прошлом году в Великобританию прибыли около 28 530 человек, пишет издание. Число прибывших нелегалов практически в двое превышает показатели за тот же период 2021 года.

Ранее Лондон подписал соглашение с Кигали о депортации нелегалов в Руанду. Однако в июне власти Великобритании отменили первый же рейс для мигрантов, направлявшийся в африканскую страну, после вмешательства Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Бывший министр внутренних дел страны Прити Пател, комментируя отмену рейса, сочла такой поворот разочаровывающим. В ответ в Лондоне задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ.

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Анжелика Бережная
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