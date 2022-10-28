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08:22, 28 октября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на девять лет за убийство рабочего на пасеке

На Алтае осудили на девять лет мужчину, забившего трубой до смерти рабочего на пасеке

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Алтайском крае суд приговорил к девяти годам лишения свободы 35-летнего местного жителя за убийство 58-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант приехал с сожительницей на пасеку к матери. Там работал мужчина, с которым вечером семья решила выпить. Осужденный поссорился с разнорабочим и избил его металлической трубой по голове и ногам, нанеся смертельные ранения.

Отмечается, что фигурант признал вину и объяснил, что был очень пьян, но в суде он отказался от признательных показаний.

Ранее стало известно, что в Хабаровске россиянин предстанет перед судом за убийство друга кирпичом.

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Екатерина Власова
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