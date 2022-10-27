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09:43, 27 октября 2022Силовые структуры

Россиянин поссорился с другом и убил его кирпичом

В Хабаровске россиянин предстанет перед судом за убийство друга кирпичом

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

В Хабаровске предстанет перед судом 33-летний россиянин, обвиняемый в убийстве друга. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает региональное управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае в доме на улице Овражная проходила вечеринка, хозяева и гости распивали алкоголь. В какой-то момент два гостя поссорились и начали драться. Один из них взял кирпич и нанес им множественные удары по голове, шее и телу противника. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

СКР возбудил и расследовал дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 27 октября сообщалось, что в Ульяновской области 34-летняя россиянка получила девять лет колонии общего режима за убийство подруги.

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Владимир Седов
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