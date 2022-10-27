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09:27, 27 октября 2022Силовые структуры

Россиянка получила срок за забитую до смерти куском дерева подругу

В Ульяновской области россиянку приговорили к 9 годам колонии за убийство подруги

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области

В Ульяновской области 34-летняя россиянка получила девять лет колонии общего режима за убийство подруги. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 8 мая женщины решили выпить в парке «Винновская роща». В процессе разговора у женщин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел спор, закончившийся конфликтом, который в свою очередь перерос в драку. В ходе схватки осужденная вооружилась куском подвернувшегося под руку дерева и до смерти забила им свою соперницу.

Женщину удалось задержать. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. «Следователем собрана достаточная доказательная база, на основании которой суд вынес женщине приговор»,— рассказали в СКР.

21 октября сообщалось, что российский уголовник до смерти забил сделавшего ему замечание мужчину.

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Владимир Седов
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