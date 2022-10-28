Маск анонсировал изменения в Twitter

Предприниматель Илон Маск: в Twitter появится совет, который займется модерацией контента

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в Twitter появится совет, который займется модерацией контента. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети.

«Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений касательно контента или восстановления [заблокированных] аккаунтов», — отметил Маск.

Ранее Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

