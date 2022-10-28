Экономика
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:00, 28 октября 2022Экономика

Маск анонсировал изменения в Twitter

Предприниматель Илон Маск: в Twitter появится совет, который займется модерацией контента
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в Twitter появится совет, который займется модерацией контента. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети.

«Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений касательно контента или восстановления [заблокированных] аккаунтов», — отметил Маск.

Ранее Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на желание Польши возместить военные потери при СССР
В Москве резко вырос спрос на антидепрессанты
В США заявили о неудачной войне Байдена «на уничтожение России»
Маск анонсировал изменения в Twitter
Потерпевший крушение байдарочник два дня питался водорослями и выжил
Напавшего на дом Пелоси обвинили в попытке убийства
Центробанк оценил влияние частичной мобилизации на инфляцию
Раскрыта личность напавшего на мужа американского сенатора Пелоси
Путин поздравил нового премьера Италии
В МВД рассказали о статусе Собчак по делу о вымогательстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.