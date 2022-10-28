Украина опять попросила танки у Германии

Новый посол Украины Макеев попросил у Германии танки после отказа Берлина их поставлять

Берлин созреет к решению поставить Киеву танки, считает новый посол Украины в Германии Алексей Макеев, его слова передает РИА Новости. По мнению Макеева, Украине удастся убедить ФРГ, как это произошло с системами противовоздушной обороны (ПВО) и зенитными самоходными установками (ЗСУ).

«Я уверен, что Германия созреет к политическому решению о поставке бронированной техники и танков, как мы смогли переубедить Германию поменять позицию по поводу систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО. Так как кроме IRIS-T стоит вспомнить 30 "гепардов", которые защищают наше небо», — сказал Макеев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отказ страны поставлять танки Украине. По его словам, передача этих боевых машин может стать опасным шагом в развитии конфликта.