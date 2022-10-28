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14:12, 28 октября 2022Бывший СССР

Почти 190 тысяч россиян приехали в Узбекистан

МВД Узбекистана: почти 190 тысяч россиян приехали в страну за три месяца

Фото: Farhodjon Chinberdiev / Unsplash

Почти 190 тысяч россиян приехали в Узбекистан за последние три месяца. Об этом сообщает информационное агентство «УзА» в своем Telegram-канале со ссылкой на МВД республики.

«Главное управление по миграции и оформлению гражданства Министерства внутренних дел Республики Узбекистан сообщило, что за последние три месяца 2022 года в Узбекистан прибыло в общей сложности 189 175 граждан Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что страну посетили около 121,7 тысячи мужчин и примерно 67,6 тысячи женщин. По информации агентства, за девять месяцев 2022 года в Узбекистан въехало свыше 318 тысяч граждан России.

Ранее узбекское Министерство иностранных дел отметило рост пребывающих в стране россиян. Также ведомство рассказало, при каких условиях они могут быть экстрадированы. Сообщалось, что республика отказывается высылать иностранных граждан, которые соблюдают закон и ничего не нарушили.

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Кристина Есикова
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