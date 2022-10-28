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03:40, 28 октября 2022Мир

В Венесуэле заявили о потере ЕС политической и экономической репутации

Депутат Фариа: подобострастие привело ЕС к утере политического и экономического престижа

Фото: Yves Herman / Reuters

Венесуэльский депутат Хесус Фариа заявил о потере Евросоюзом (ЕС) экономического и политического престижа из-за его желания угодить интересам США. Его слова передает РИА Новости.

Фариа отметил, что ЕС растерял былое влияние в последние годы. «Он потерял свою независимость из-за своей раболепной позиции перед интересами Соединенных Штатов — следует за ними во всех их авантюрах», — указал депутат. Он также подчеркнул, что потеря репутации объединением среди стран Латинской Америки происходит на фоне развития связей региона с прогрессирующими державами, в том числе и членами группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Кроме того, депутат прокомментировал прошедшее в Буэнос-Айресе заседание глав МИД Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС. По его мнению, в разгар глобальных перемен коммуникация гарантирует стабильность и сотрудничество между регионами. Диалог должен развиваться исключительно на основе взаимного уважения, добавил Фариа.

Ранее экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис назвал экономический крах ЕС предопределенным. Он заявил, что на сегодняшний день уже заметна быстрая деиндустриализация стран блока.

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Варвара Кузьмина
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