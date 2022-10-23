Европе предрекли экономический крах

Экс-глава Минфина Греции Варуфакис заявил о предопределенности экономического краха ЕС

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Европейского союза (ЕС) предопределен. Об этом сообщает N-TV.

По его словам, уже сейчас можно наблюдать быструю деиндустриализацию стран блока. В ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз преодолеть нынешний энергетический кризис, Варуфакис заявил, что «провал гарантирован».

Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах Янис Варуфакис бывший министр финансов Греции

Политик добавил, что на сегодняшний день ЕС уже находится «в глубоком кризисе», но понимание этого придет только к следующей зиме.

Варуфакис считает, что главная проблема ЕС заключается в том, что на самом деле «союза» не существует. По его словам, когда речь идет о беженцах, мигрантах и газа, каждый поступает по-своему. Он отметил, что подобные вещи особенно проявляются как раз во время кризиса.

Поставки газа в Европу

Россия значительно сократила поставки топлива в Европу. Это связано с санкциями, которые страны Запада ввели в отношении страны из-за спецоперации на Украине.

По данным «Газпрома», в первые девять месяцев текущего года поставки в дальнее зарубежье сократились на 40,4 процента по сравнению с тем же периодом год назад. По состоянию на начало октября остановлены два из четырех действовавших маршрутов поставок в Европу — газопроводы «Ямал — Европа» и «Северный поток».

По словам главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, процесс замещения российского газа на энергоносители других поставщиков идет значительно быстрее, чем предполагалось ранее.

На этом фоне ЕС обратился к США, чья доля в европейском импорте СПГ выросла с 28 до 45 процентов. В сентябре Вашингтон нарастил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, а американские компании поставили рекорд по добыче газа в 2,8 миллиарда кубометров в сутки.

При этом, некоторые страны Европы уличили США в попытке нажиться на положении ЕС. Так, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в применении двойных стандартов при установлении цены на газ и наживе на европейцах.

Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам Эммануэль Макрон президент Франции

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что США должны отправлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу по более приемлемым ценам.

Сколько газа есть у ЕС?

По последним данным, уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы достиг 91,56 процента, что соответствует 99 миллиардам кубометров. У стран с наибольшим совокупным объемом газохранилищ уровень заполненности еще выше.

Так, в Германии объем запасов достиг 94,97 процента, в Италии — 93,27 процента, во Франции — 98,27 процента, в Нидерландах — 93,27 процента. Такие цифры приводит Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

На фоне этого цены на газ в Европе снизились. 21 октября стоимость ноябрьских фьючерсов на лондонской бирже ICE упала до 1152 долларов за тысячу кубометров.

Зима близко

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что Европа переживет предстоящую зиму без особых проблем. За счет программы экономии энергии, использования альтернативных источников топлива и контрактов с другими поставщиками регион сможет обойтись без российского газа, уверен он.

В Европе также надеются на теплую зиму. Климатическая служба Copernicus предрекла Великобритании и части Европы аномально теплую погоду с декабря по февраль. Ученые отметили, что температура будет значительно выше нормы во время пика отопительного сезона зимой. Таким образом в Европе будет снижена потребность в использовании природного газа.

При этом, российские власти неоднократно заявляли о неготовности Европы к прохождению зимнего периода без российского газа и предупреждали о подорожании топлива в холодные месяцы. В частности, в октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что предстоящей зимой некоторые города замерзнут.